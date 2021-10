Rouen. Un pôle de loisirs et de services en projet pour l'île Lacroix

C'est un signal positif envoyé aux riverains. Depuis la fermeture de leur école primaire, à l'été 2018, les habitants de l'île Lacroix restaient sur un sentiment amer. Deux ans et demi plus tard, la Métropole veut apporter des services qui manquent dans ce quartier tout en respectant le peu d'espace disponible.

Une crèche et du coworking ?

"On pense aux deux bâtiments jumeaux, qui sont symboliques de l'entrée sur l'île, confie Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole. Ils appartiennent à Voies navigables de France (VNF) mais il n'y a que deux personnes qui travaillent ici." Si les contours d'un achat ou d'une location des locaux restent flous, la collectivité commence à avoir une idée de ce qu'elle pourrait y créer.

"On réfléchit autour de trois pôles. Le premier, c'est le service aux habitants avec peut-être un local associatif et un pour la petite enfance, comme une crèche, qui manque sur l'île, propose "NMR". On pourrait aussi avoir de l'économique avec un espace de coworking et du culturel car il y a déjà un auditorium dans l'un des bâtiments."

Encore à l'état d'idée, ce projet permettrait de donner un nouvel élan au quartier tout en utilisant des bâtiments dont le potentiel n'est plus exploité.