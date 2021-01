Seine-Maritime. Renault Sandouville veut son Trafic électrique

Le groupe Renault a présenté jeudi 14 janvier son plan "Renaulution", sa feuille de route pour affronter la révolution du secteur automobile. Sur le site de Renault Sandouville, les annonces concernant l'utilitaire Trafic ont particulièrement été scrutées. Le syndicat FO parle d'une bonne nouvelle et se dit en faveur de ce plan qui permet à Renault de prendre le virage de la transition énergétique. Très rapidement, la motorisation Diesel des Trafic sera remplacée par une hybride essence et une version électrique. À moyen terme, un Trafic hydrogène devrait également voir le jour. "La stratégie est bonne", estime Fabien Gloaguen, représentant FO à Renault Sandouville. Reste à savoir où sera construit le Trafic.

"On attend maintenant le plan triennal (en mars ou avril) sur les affectations. On espère évidemment que les futurs Trafic seront toujours construits sur le site de Sandouville. On veut une Sandolution."