Caen. Twisto crée deux arrêts provisoires près des centres de vaccination

La société de transport caennaise Twisto indique que dans le but de faciliter les déplacements vers les centres de vaccination contre la Covid-19, la navette centre-ville sera déviée entre l'arrêt Malherbe et Hôtel de Ville pour desservir deux arrêts provisoires à compter du jeudi 14 janvier. Un premier arrêt sera mis en place près de l'ancien site de l'école Lemière et un second sera créé, entre Théâtre Quai 3 et la rue Ecuyère. Plus d'informations sur twisto.fr.

