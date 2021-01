Buzz. La collaboration inattendue entre Julien Doré et McFly et Carlito

Julien Doré (ou Golden Julien) aime surprendre ses fans. Ce mardi 12 janvier, on le retrouve dans la nouvelle vidéo des youtubeurs McFly et Carlito. Dans La chanson des choses inutiles, Julien Doré et ses acolytes font la liste de toutes les choses dont l'intérêt est, selon eux, limité. Des petites boules dans les pots de plantes aux potages dans les machines à cafés en passant par "les chanteurs qui prennent une voix possédée pour faire des chansons sur des crustacés", tout y passe !