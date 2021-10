Normandie. Covid-19 : l'épidémie gagne du terrain

Mardi 12 janvier, l'Agence régionale de santé de Normandie a indiqué qu'au cours des trois semaines passées, le taux d'incidence régional a progressé de plus de 60 points, avec une accélération ces derniers jours. Il est, au 12 janvier, de 166,6 : il était de 105,04 le 24 décembre et de 135,9 le 8 janvier. À l'échelle départementale, le taux d'incidence approche désormais le seuil de 200 dans la Seine-Maritime et l'Orne. Depuis le 25 décembre, le nombre de cas a été multiplié par 1,8 en Normandie. Cette évolution est visible chez les plus de 65 ans (139,7 contre 129,2 le 8 janvier), mais également chez les 20/29 ans (281,6).

Toujours plus d'hospitalisations

L'épidémie de Covid-19 au 12 janvier en Normandie. - ARS Normandie

Les hospitalisations augmentent elles aussi, avec 1 283 personnes hospitalisées au 11 janvier (contre 1 205 le 7 janvier), tout comme le nombre de patients en réanimation (103 contre 98 le 7 janvier).

La Normandie est très mobilisée dans le cadre du lancement de la vaccination. Depuis le 4 janvier, la campagne mise en place dans la région a permis de vacciner 15 645 personnes parmi les publics prioritaires (soit 474 pour 100 000 habitants).