Musique. Du beau monde nommé aux Victoires de la musique

La 36e cérémonie des Victoires de la musique sera de retour le 12 février prochain sur France 2. Quelques changements de catégories sont à prévoir : exit les "Révélations scène" et "Meilleur concert" et bienvenue au "Titre le plus streamé" qui, cette année, va récompenser Gradur et Heuss l'Enfoiré.

Benjamin Biolay est la star des nominations, présent dans pas moins de trois catégories, dont celle récompensant l'album de l'année.

Découvrez la liste des nommés :



• Artiste masculin : Benjamin Biolay, Gaël Faye, Vianney ;



• Artiste féminine : Aya Nakamura, Pomme, Suzanne ;



• Révélation masculine : Hatik, Hervé, Noé Preszow ;



• Révélation féminine : Clou, Lous and the Yakuza, Yseult ;



• Album : "Aimée" - Julien Doré, "Grand Prix" - Benjamin Biolay, "Lundi Méchant" - Gaël Faye, "Mesdames" - Grand Corps Malade, "Paradis" - Ben Mazué ;



• Chanson originale : "Comment est ta peine ?" - Benjamin Biolay, "Corps" - Yseult, "Facile" - Camélia Jordana, "La Maison de retraite" - Michel Jonasz, "Mais je t'aime" - Grand Corps Malade et Camille Lellouche ;



• Création audiovisuelle : "Goliath" - Woodkid, "La vita nuova" - Christine & the Queens, "Nous" - Julien Doré