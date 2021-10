France-Monde. Les casse-tête du Covid :vaccin, variant anglais…                                                       

Comment éviter que le variant anglais du virus ne frappe en France aussi cruellement qu'au Royaume-Uni ? Hyper-contagieux et plus rapide, le variant est dans l'Hexagone depuis quinze jours : il a commencé par quelques cas, notamment à Marseille, et les épidémiologistes prévoient qu'il va remplacer partout l'ancienne souche du virus. Une enquête nationale est lancée. Jean-Michel Blanquer imagine pour sa part "un million de tests" dans les lycées et collèges qui resteraient ouverts : “La dernière chose qu'il y aurait à fermer en cas de durcissement des mesures, c'est l'école”, affirme-t-il. Selon l'épidémiologiste Pascal Crépey, de l'Ecole des hautes études en santé publique, “qu'il faille renforcer les mesures dans un proche avenir fait peu de doute” mais il faut que ce soit compris : “C'est notre arme ultime pour contrôler l'épidémie. Si on l'émousse, on risque de se retrouver désarmés quand le variant se diffusera plus largement”, confie-t-il aux médias. Pendant ce temps, les pouvoirs publics s'évertuent à vacciner. Dans la mesure des arrivages de doses…