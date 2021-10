Le Havre. Covid-19 : Agnès Firmin-Le Bodo se fait vacciner

Elle a voulu montrer l'exemple. Agnès Firmin-Le Bodo, la députée Agir du Havre, s'est fait vacciner lundi 11 janvier contre la Covid-19. La députée répond aux critères : elle a plus de 50 ans et c'est une professionnelle de santé (pharmacienne). Agnès Firmin-Le Bodo s'est rendue à l'hôpital Monod, où un centre de vaccination est ouvert depuis presque une semaine. L'élue estime que le vaccin est le seul moyen de se protéger et de protéger les autres contre le virus et de venir à bout de l'épidémie. Elle se dit en faveur d'une vaccination dans les pharmacies ou les cabinets d'infirmiers.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 291 professionnels de santés se sont fait vacciner à Monod (au 11 janvier), dont 450 libéraux et 841 personnels du Groupe hospitalier du Havre (GHH). Le GHH compte 4 400 personnels, dont 1 500 sont âgés de plus de 50 ans. Le groupe hospitalier a également vacciné 90 patients volontaires sur les 140 résidents de l'Unité de soin longue durée de gériatrie (sur le site Flaubert). À partir de cette semaine, l'hôpital Monod va proposer la vaccination à ses patients de plus de 75 ans. Selon Martin Trelcat, le directeur général du GHH, au 11 janvier, 9 000 personnes se sont déjà fait vacciner en Normandie, dont 4 800 en Seine-Maritime.