Musique. Le Normand Wax Tailor sort un nouvel album : "Rouen, c'est la base arrière"

On ne présente plus Wax Tailor. Jean-Christophe Le Saoût de son vrai nom, originaire de Vernon, où il vit toujours dans l'Eure, est un auteur-compositeur producteur indépendant de 45 ans, figure de la scène électro et trip-hop, qui a fait ses preuves à l'international avec plus de 800 concerts dans 60 pays. Et désormais, un nouvel album, The shadow of their suns, sombre et classe, teinté de mélancolie, qu'il voit comme un sentiment positif : "C'est le bonheur d'être triste, non ? Je ne pense pas que ce soit plombant", explique-t-il, comme pour chasser d'emblée l'injonction qui obligerait les artistes à n'être que dans des émotions positives et conformistes. Lui assume plus que jamais son indépendance, qui lui a fait refuser les contrats de grands labels quand son premier opus a été un succès instantané. "Ce n'est pas mon monde", explique-t-il, revendiquant de clairement exprimer son engagement militant dans cet album. "Ça fait 25 ans que j'ai une conscience politique, mais elle était un peu en retrait. Aujourd'hui, c'est plus urgent", détaille l'artiste, qui ne veut surtout pas être donneur de leçons. Il lui était seulement impossible de ne pas se positionner face à la montée des inégalités ou la crise des Gilets jaunes, qui l'a profondément interpellé et qui a encore confirmé sa "conscience de classe". Antisystème ? Pas entièrement. Mais il "vi[t] très mal l'oligarchie, l'entre-soi." Et l'artiste le dit dans son album, au gré de nombreuses collaborations choisies en conséquence, avec Mr Lif ou le rappeur D Smoke notamment. Même si, parfois, il cherche aussi simplement une performance vocale, comme avec Rosemary Standley sur Misery. Un titre tout de même ponctué d'un discours politique : celui du démocrate américain Mario Cuomo en 1984 à la convention de son parti, qui s'en prenait directement au président Reagan. "Pour moi, Reagan et Thatcher sont les deux personnes qui ont précipité le monde d'un capitalisme à la papa vers un ultralibéralisme assassin."

Un lancement normand

Les titres ont été composés et produits à Vernon, entre deux balades en VTT sur les bords de Seine. Sur le timing de l'album, sorti en pleine pandémie, Jean-Christophe Le Saoût assume pleinement. "C'était une manière de dire que ce n'est plus possible de mettre nos vies en pause." Droit dans ses bottes, comme pour la tournée promotionnelle de l'album, chez les disquaires indépendants, en commençant par Select Records à Rouen, samedi 9 janvier : "J'y ai fait mes études, j'y ai habité, il y a le 106… C'est la base arrière ! C'était essentiel de commencer ici."

Wax Tailor attend désormais de pouvoir retrouver la scène, avec un passage par Rouen au 106, prévu le 19 novembre.