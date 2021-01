Basket (Ligue 2 féminine). Avec deux revers, Mondeville a bien mal commencé l'année

Pour ses premières sorties de l'année 2021, l'USO Mondeville avait pour ambition de remettre les pendules à l'heure, avec l'objectif de se sortir du fond du classement. Hélas, les Calvadosiennes n'ont pas eu le loisir de jubiler, puisqu'elles se sont inclinées à Toulouse le mercredi 6 janvier (80-74), avant de tomber contre plus fortes qu'elles trois jours plus tard, à domicile, contre le leader Angers (58-78). "Je ne jette pas la pierre aux joueuses, glissait l'entraîneur Romain L'Hermitte, on est mauvais, et je suis très mauvais en ce moment. Elles n'y sont pas, elles n'ont pas la confiance, je ne sais pas pourquoi." Neuvième, l'USOM est nettement lâchée par les équipes de tête et devra réagir à Aulnoye, samedi 16 janvier à 18 heures.