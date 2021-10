Fécamp. Nuits de la lecture depuis la bibliothèque patrimoniale

Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier, se déroulera la cinquième édition des Nuits de la lecture, sous l'égide du ministère de la Culture. Des milliers d'événements physiques et numériques seront proposés autour de la lecture. Cette année, un thème universel a été retenu : "Relire le monde". Compte tenu du contexte sanitaire, la Ville de Fécamp a décidé de présenter un événement numérique, afin de limiter les rassemblements.

Les lectures fécampoises se feront autour des globes, au sein de la Bibliothèque patrimoniale où sont conservés les prestigieux globes monastiques du XVIIe siècle. Dix-sept lecteurs et lectrices ont prêté leur voix à des textes sélectionnés par la bibliothèque parmi des auteurs classiques et contemporains (Maupassant, Giono, Duras, Grainville, etc.). Il sera aussi possible d'entendre les coups de cœur de certains lecteurs.

Ces lectures filmées seront disponibles sur le réseau Facebook et sur la chaîne YouTube de la Ville de Fécamp, du 21 au 24 janvier 2021.