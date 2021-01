Football (National). Après Bastia, Quevilly Rouen Métropole va recevoir Le Mans

Les joueurs de Quevilly Rouen Métropole, qui viennent tout juste de disputer un duel au sommet, contre leur rival principal, le SC Bastia, retrouveront les terrains très rapidement. Ils recevront, vendredi 15 janvier à 18 h, le club du Mans. Bien qu'ils soient en tête du championnat, les Normands ne doivent pas prendre cette rencontre à la légère. Les Manceaux, 5e du championnat, restent sur une série impressionnante de sept matchs sans défaite. Et ça, le coach Bruno Irles y prête forcément attention : "N'oubliez pas que nous étions déjà leaders au soir de la 9e journée et derrière, nous avions pris une claque qui nous a fait redescendre. Faisons preuve d'humilité dans un championnat qui a vite fait de vous remettre à votre place. Le premier objectif était de redonner de l'ambition à ce club par nos résultats, d'être bien positionnés à la trêve. On y est, on savoure ce moment," avait-il déclaré en décembre dernier dans une interview accordée à la fédération. Lors de leur précédente rencontre, en août dernier, les deux équipes s‘étaient quittées sur un score de parité (2-2).