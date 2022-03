Ils passent la nuit dans un tonneau !

Une idée saugrenue ? Pas si sûr. Une blague ? Non plus ! Il y a quinze ans, Patrick et Paulette Esnard rachètent le domaine de la Cour au Grip, ancienne ferme cidricole du XIXe siècle. Le corps de ferme est situé dans le Pays d’Auge, sur les hauteurs de Repentigny depuis lesquelles le visiteur peut admirer un panorama exceptionnel : la route du Cidre à perte de vue ! Le domaine est idéalement placé, à dixminutes de l’un des plus beaux villages de France, Beuvron-en-Auge, et à 20 minutes de Deauville.



1,80 m sous plafond

Le couple a rénové le domaine et y a créé plusieurs gîtes. Pour ce faire, ils ont récupéré les très nombreux tonneaux qui autrefois servaient à stocker le cidre et le calvados. Patrick s’en est servi pour la décoration des gîtes mais également pour construire une cabane. C’est un soir, en y dînant avec des amis, que l’idée leur est venue d’installer un nid douillet dans un tonneau de 10 000 litres. “Mon mari a des doigts en or. Il est artiste à ses heures”, s’exclame Paulette Esnard.

L’épou a démonté le tonneau pour le remonter à l’extérieur. L’habitacle a été doublé, isolé et chauffé. Le tonneau, d’une hauteur de 1,80 mètre, est percé et équipé d’une baie vitrée face à la vallée, et de deux petites fenêtres sur les côtés. A l’intérieur, lit double avec tables de nuit et petit salon vous attendent ! Les sanitaires sont installés en face, dans l’ancienne bergerie. La halle, aménagée, accueille désormais une cuisine d’été. Une idée originale à s’offrir ou se faire offrir.

Pratique. Domaine de la Cour au Grip, Repentigny. Tél. 02 31 63 85 85 ou 06 72 78 53 72. Sur internet : acouraugrip.blog.capital.fr. Tarif : 90 €/nuit, petit-déjeuner inclus. Possibilité de réserver un dîner “terroir” : 25 € , boissons comprises.

Photo : Tous droits reservés