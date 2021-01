Valognes. Galettes des rois : découvrez neuf fèves aux couleurs de la Normandie

Il est encore temps de déguster une galette des rois en ce début d'année 2021. A Valognes, la boulangerie Leblond a l'habitude d'écouler chaque année 3 000 galettes du 1er au 31 janvier. Cette année, certains clients en ont même commandé en avance, pour le soir du réveillon de Noël. Les Valognais restent fidèles à cette tradition. "Pour le moment, on vend le même nombre de galettes que l'année dernière", explique le patron et boulanger Sylvain Leblond ce vendredi 8 janvier. La frangipane reste indémodable, "et notre nouveauté de cette année, à la framboise et la noix de coco, plaît aussi énormément" poursuit-il. A découvrir également : la galette à la pomme.

L'équipe "fière d'être normande" a commandé une série de neuf fèves fabriquées en France (Panessiel) en hommage à leur région. Vous retrouverez, en versions miniatures, le musée Christian Dior à Granville, Port-Racine, le Mont-Saint-Michel ou le Phare de Gatteville. "Elles plaisent aux clients et aux collectionneurs qui achètent même les fèves en coffret", confie la responsable de la boulangerie Séverine Monnaye.