Interview. Installation de l'évêque Mgr Habert à Bayeux : "Un quart de la cathédrale seulement sera occupé"

Nous avons rencontré Jacques Habert, qui sera ordonné évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux ce dimanche 10 janvier.

L'installation d'un nouvel évêque est un temps de joie pour une communauté chrétienne. Une joie un peu contrariée dimanche…

"Le contexte sanitaire impose en effet une restriction de l'assemblée. Un quart de la cathédrale seulement sera occupé, soit 350 personnes environ. Cela fait en moyenne deux personnes par paroisse, c'est évidemment très contraignant ! L'accès à la cathédrale ne sera d'ailleurs possible que sur invitation. Nous réfléchissons à une nouvelle rencontre, quand ce sera possible. Mais nous ne pouvons pas annoncer de date aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire."

Mgr Jacques Habert est né en 1960 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Prêtre pendant 20 ans dans le diocèse de Créteil (Val-de-Marne), il devient évêque du diocèse de Séez dans l'Orne il y a dix ans avant d'être nommé par le Pape François, le 20 novembre 2020, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux. Il succède à Mgr Jean-Claude Boulanger, qui a fait valoir son droit à la retraite.

Par quoi seront rythmées les premières semaines de votre ministère ?

"Je vais entamer une visite pastorale, jusqu'en juin environ, c'est-à-dire découvrir les services diocésains, les communautés religieuses etc. Ce sont des temps de rencontres. Je vais aussi découvrir le département, moins rural que l'Orne, porté par la grande ville de Caen. Le littoral aussi, c'est une nouveauté pour moi."

Vous retrouvez ici la famille Martin, mondialement connue grâce à Sainte-Thérèse…

"Oui. J'ai eu la chance d'exercer sur son lieu de naissance (NDLR : Alençon). Mgr Boulanger, à qui je succède, a eu la joie d'être l'évêque de la canonisation de ses parents, Louis et Zélie. J'espère avoir le bonheur d'être l'évêque qui verra le procès de la grande sœur de Sainte-Thérèse, Léonie, se conclure par une béatification et une canonisation. Son dossier est à Rome. Ce serait une grande joie. Léonie est une adolescente qui a beaucoup souffert et a eu des difficultés à trouver sa voie. Je trouve que ce serait un très beau signe de la part de l'Église."

Si vous étiez un lieu de retraite spirituel et un chant, lesquels seraient-ils ?

"Le sanctuaire de Pontmain en Mayenne est un lieu important pour moi. J'y ai souvent confié ma vie et mon ministère. Un chant ? Il n'est pas très connu mais j'aime beaucoup Pour que l'homme soit un fils qui se termine par 'Servir Dieu rend l'homme libre comme Lui'."

Pratique. Messe d'installation de Mgr Jacques Habert dimanche 10 janvier à partir de 16 heures en la cathédrale de Bayeux.