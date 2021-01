[Vidéos + photos] Vivement le week-end. Tendance Ouest en direct du port de Honfleur

L'émission Vivement le week-end a fait son grand retour ! La radio Tendance Ouest s'est installée au vieux-port de Honfleur, devant l'hôtel de Ville, ce vendredi 8 janvier pour proposer des idées de sorties mais aussi vous faire (re)découvrir l'une des plus jolies villes portuaires de la région. Revivez avec nous en sons et en photos l'intégralité de l'émission avec nos deux invités. Pascal Lelièvre connaît l'histoire de Honfleur sur le bout des doigts. Ancien élu de la ville, historien et natif de Honfleur, il a même écrit des livres sur cette pépite de la Côte Fleurie. Il nous raconte, entre autres, pourquoi le vieux bassin et l'église Sainte-Catherine sont si particuliers.

L'intérieur de l'église Sainte-Catherine est exceptionnel. Cette église est la plus vieille église de France en bois. -

La ville de Honfleur est réputée pour ses musées, son église, les bateaux, la peinture, mais pas seulement. Dix mois sur douze, Honfleur est très animée, de nombreux touristes se promènent et viennent assister à de grands événements. Si la situation sanitaire le permet, quelques temps forts vont rythmer l'année 2021. Présentation avec Clémence Frémont, de l'office de tourisme de Honfleur.