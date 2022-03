Jardin des plantes de Rouen : "Nous voulons en faire un lieu d'excellence"

Comment s’organise le Jardin des plantes de Rouen, ce vaste parc de 8 hectares en pleine ville ?

“La partie à l’anglaise du jardin est très prisée des promeneurs et des joggeurs. C’est un ensemble d’arbustes, de massifs de plantes annuelles et de beaux arbres. On y trouve aussi des aires de jeu pour les enfants. Dans la partie jardin à la française est cultivée une grande partie des collections : les plantes médicinales et aromatiques, la roseraie, les Dahlias, les iris et les hémérocalles... C’est aussi ici que se trouvent les serres tropicales, celles de cultures et la serre à l’horloge qui abrite une collection de cactées et de plantes carnivores, ainsi qu’une volière.”

On peut également y admirer une collection remarquable, celle des fuchsias...

“Il s’agit en effet d’une collection d’intérêt national reconnue par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Elle représente 900 espèces différentes de fuchsias. Certains amateurs ou spécialistes viennent de loin pour l’admirer.”

Diriez-vous que le Jardin des Plantes est l’un des lieux préférés des Rouennais ?

“Ce que je sais, c’est qu’il est noir de monde les week-ends de printemps ou d’été lorsqu’il fait beau. Ce qui peut parfois poser quelques problèmes, car certains visiteurs ne respectent pas les règles, comme le respect des pelouses ou les interdictions de faire du vélo ou de sa baigner dans les plan d’eau. Nous cherchons à augmenter constamment la qualité et le niveau du Jardin des plantes pour en faire un lieu d’excellence. Il y a d’ailleurs beaucoup de touristes, anglais ou allemand notamment, qui font un crochet par le parc. Nous faisons partie des lieux incontournables de Rouen.”



Comment le rendre encore plus attractif ?

“En le valorisant mieux. C’est ce à quoi nous travaillons. En août, la collection de fuchsias rejoindra un espace du jardin consacré aux plantes d’Amérique latine. Nous voulons aussi, par exemple, mettre en place un programme pour faire découvrir les beaux arbres du Jardin et faire en sorte qu’il y en ait d’intéressants à découvrir toute l’année. Parallèlement, nous souhaitons renforcer la pédagogie autour des collections et du verger conservatoire. Nous aimerions également revaloriser les pièces d’eau. Les projets ne manquent pas.”

Quel est l’endroit du Jardin des Plantes que vous préférez ?

"Il y en a beaucoup, car le parc change de visage selon les saisons. Ceci dit, j’ai un petit faible pour la vue sur les trois beaux séquoias depuis le pressoir à pommes.”

Il était une fois

XVIIe siècle : Louis de Carel y établit sa propriété.

1691 : un jardin voit le jour, ouvert au public

1741 : devient le Jardin Planterose puis le Jardin de Trianon en 1801.

1811 : racheté par l’Etat, devient Sénatorie de la Seine Inférieure

1832 : racheté par la Ville de Rouen. Devient le Jardin des Plantes en 1840.