Le Havre. Le livre d'Édouard Philippe sur les arcanes du pouvoir publié le 7 avril

Si l'on n'en connaît pas encore le titre, la date de sortie du prochain livre d'Édouard Philippe est désormais fixée. L'ouvrage, coécrit avec le député européen Gilles Boyer, sera publié mercredi 7 avril aux éditions JC Lattès.

L'ancien premier ministre, redevenu maire du Havre, s'est notamment inspiré de son expérience à Matignon pour son troisième livre, qui se situe "entre le récit et l'essai" précise l'éditeur. Il "a pour ambition d'éclairer l'art de gouverner et d'explorer les actes, les moments et les lieux du pouvoir à l'aune de la grande histoire comme de leurs expériences récentes de son exercice" dévoile JC Lattès dans un court communiqué, au sujet de futur ouvrage de ce duo.

Ce sera le 7 avril chez @editionsLattes ! @EPhilippe_LH — Gilles Boyer (@GillesBoyer) January 6, 2021

Édouard Philippe et Gilles Boyer avaient déjà collaboré sur des thrillers politiques, notamment Dans l'ombre, prochainement adapté en série télé et traduit en anglais.

En 2017, un autre "ex" de Matignon venu de Normandie, Bernard Cazeneuve, en avait raconté les coulisses.