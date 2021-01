Calvados. Les commerces autorisés à ouvrir le dimanche pendant les soldes

Face à la fermeture des commerces pendant le confinement au mois de novembre, et à la suite de la sollicitation de plusieurs maires et organisations professionnelles, un arrêté préfectoral a été pris pour autoriser les commerces du Calvados à ouvrir les quatre dimanches des soldes d'hiver, soit les 24 et 31 janvier puis 7 et 14 février. Les soldes d'hiver cette année se déroulent du mercredi 20 janvier au mardi 16 février.