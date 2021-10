Cadeaux. Gagnez le Samsung Galaxy S20 FE grâce à Tendance Ouest

Gagnez votre Samsung Galaxy S20 (Fan Edition couleur Cloud Navy, soit bleu) d'une capacité de 128 Go, compatible 5G, photos ultra-nettes, vidéos jusqu'8K, processeur 8 cœurs, avec une batterie haute performance et une sécurité améliorée. (Valeur : près de 900 €)

L'écran Full HD+ Infinity de 6,5 présente un cadre discret à bords plats, soit un écran plus immersif qui optimise vos sessions de jeux, vos streamings et vos appels vidéo.

Les trois appareils photos à l'arrière vous permettent de prendre des clichés dignes d'un pro, sans nécessiter de filtre. Cadrez la scène avec l'objectif grand angle, puis élargissez la prise de vue avec l'objectif ultra grand angle ou zoomez avec le zoom optique 3x sur le téléobjectif.

Le Space Zoom x30 vous permet de zoomer à fond. Comme sur le Galaxy S20, la combinaison du zoom optique 3x et du Space Zoom 30x vous permet d'obtenir un gros plan sur la scène, où que vous soyez.

Avec des grands pixels et une optimisation par Intelligence artificielle, l'appareil photo arrière du Galaxy S20 FE s'adapte pour extraire de la lumière, même dans l'obscurité, afin que vos photos soient détaillées et colorées. Il prend également plusieurs clichés à la fois afin de les transformer en une seule photo très lumineuse.

L'appareil photo frontal 32 MP révolutionne vos selfies et vos vlogs. Brillez à l'écran et prenez des photos et des vidéos plus détaillées afin que les yeux soient braqués sur vous.

La batterie intelligente longue durée vous permet de mener votre vie sans vous soucier de brancher votre téléphone durant toute la journée.

L'autonomie nécessaire pour fonctionner toute la journée. Elle est également suffisamment intelligente pour économiser son énergie et l'utiliser lorsque vous en avez vraiment besoin.

Profitez pleinement de toute la rapidité du processeur du Galaxy S20 FE et de ses 6 Go de RAM. Toutes ces caractéristiques permettent de passer facilement d'une application à une autre, regarder des diffusions en direct d'une netteté incroyable et profiter d'une puissance de jeu extraordinaire.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 15 janvier 2021 entre 9 heures et 9 h 30, avec Pierre dans Normandie Matin.