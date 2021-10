Vos questions, nos réponses. Le vaccin contre la Covid-19 peut-il devenir obligatoire ?

58 % des Français annoncent qu'ils refuseront de se faire vacciner contre la Covid 19, selon un sondage Odoxa publié dimanche 3 janvier. Un taux de refus en progression, puisque c'est 8 points de plus par rapport au mois de décembre, alors que la campagne de vaccination a débuté timidement en France pour les personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Malgré cette défiance croissante, le président de la République Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne rendrait pas cette vaccination obligatoire.

Mais des vaccins sont déjà obligatoires, c'est notamment le cas pour onze d'entre eux, pour les enfants, depuis 2018.

En France, un vaccin peut être rendu obligatoire via une nouvelle loi, votée par le Parlement, dans le cadre d'un objectif de protection de la santé publique. Mais pour le moment, cette éventualité n'est pas envisagée, ni en France ni à l'étranger. Et à ce jour, aucun État n'a rendu cette vaccination contre la Covid-19 obligatoire, même si elle reste fortement recommandée.