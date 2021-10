Caudebec-lès-Elbeuf. La Ville met un local et du personnel à disposition pour la vaccination

Le maire de Caudebec-lès-Elbeuf, Laurent Bonnaterre, souhaite voir la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'accélérer. Lundi 4 janvier, il a écrit au préfet de la Seine-Maritime et au directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie pour leur proposer la mise à disposition de l'espace Bourvil et de personnel municipal.

"Les autorités de l'État doivent s'appuyer sur les élus locaux et leurs équipes pour informer et rassurer", indique Laurent Bonnaterre, ajoutant qu'il souhaite se faire vacciner "quand [s]on tour viendra". L'élu local rappelle que les maires ont été "fortement mobilisés" tout au long de la crise sanitaire, en mettant en place les mesures nécessaires "à chaque étape".

"Conscients des enjeux en termes de calendrier de réalisation et alors qu'un trop grand nombre de Français sont réservés sur cette question, nous devons redoubler d'efforts pour nous assurer une couverture vaccinale maximale et bien comprise par nos concitoyens", poursuit Laurent Bonnaterre.

La Ville de #Caudebec met à disposition de @Prefet76 et @ars_normandie une salle municipale et personnel nécessaire en collaboration avec @umps76 pour mener à bien et accélérer les #vaccinations. Faites confiance aux élus locaux et à leurs équipes ! #COVID19 #Normandie #Vaccin pic.twitter.com/GA8aMUOSKM