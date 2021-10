Cuisine. Galette des rois : la recette pas à pas de la blogueuse caennaise Julie

Enfilez votre tablier ! Julie, du blog Julie et ses folies, vous propose une recette pas à pas pour réussir votre galette des rois. Grâce à elle, vous allez tous pouvoir mettre la main à la pâte, parents et enfants.

La galette des rois, un plat à faire en famille

Avant toute chose, l'étape la plus longue reste la pâte. Une pâte feuilletée, bien entendu, si vous êtes adepte de la célèbre frangipane ou de la compote de fruits. Vous pouvez l'acheter en boulangerie ou la faire vous-même. Le beurre AOP d'Isigny se prêtera volontiers à cette recette. Si vous souhaitez une pâtisserie plus légère, optez pour la pâte briochée.

Comment réussir sa pâte feuilletée

Si vous aimez la frangipane, le mélange de crème pâtissière et de crème d'amande est très simple à réaliser pour Julie.

La frangipane, un classique immanquable !

Il est aussi possible d'opter pour des appareils plus exotiques. Pommes, poires, rhubarbe… Tout n'est qu'une question de goût. Rajouter des fèves de tonka, des pépites de chocolat ou encore des noisettes torréfiées ne fera que rendre votre galette encore plus gourmande.

Pour Julie, frangipane ou goût plus exotiques, pas de soucis !

L'étape la plus technique de cette recette. Refermer la galette en posant le second disque de pâte feuilletée sur le premier. Prudence au moment de souder les deux éléments afin de ne pas casser votre feuilletage. À ne pas oublier : la cheminée, pour laisser respirer votre galette.

Refermer la galette, une étape technique

Pour décorer et faire dorer votre pâtisserie, vous devez tout d'abord badigeonner un œuf entier au pinceau sur votre gâteau. Après avoir réservé au frigo, griffez la pâte à l'aide d'un couteau pointu et surtout non denté. Avant d'enfourner, repassez à nouveau un œuf entier à l'aide de votre pinceau.

Enfin, élément important : la fève. Vous pouvez recycler d'anciennes fèves de votre collection ou bien l'acheter dans le commerce. Plus ludique, réalisez vous-même votre fève : en réalisant une sorte de pâte à sel peinte au colorant alimentaire, vous obtiendrez une fève personnalisée.

N'oubliez pas la fève...

Pour la suite… tout est question de gourmandise ! Les bons conseils de Julie sont à retrouver sur son blog et sur son compte Instagram.