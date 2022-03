Mort d'un motard : le préfet réagit

Pierre Bousquet de Florian, préfet de Seine-Maritime et de Haute-Normandie, a tenu à rappeler "aux conducteurs la nécessité de respecter le code de la route, car c'est en maintenant un effort commun qu'il sera possible d'épargner des vies. En 40 ans, nos habitudes de conduite ont beaucoup évolué. Les chiffres de la mortalité routière donnent toute la mesure du chemin parcouru. En 1973, on déplorait 329 décès sur les routes de Seine-Maritime. En 2011, 51 personnes ont été tuées. La sécurité routière est l'affaire de tous (...). Ensemble continuons à progresser en respectant les règles, en luttant contre l'alcool, les stupéfiants, la vitesse au volant et en utilisant les équipements de sécurité (ceinture, casque, tenue adéquate) et de prévention (éthylotests)."

Vendredi 20 juillet, un motard de 58 ans avait perdu la vie à Ferrières-en-Bray après avoir heurté une voiture.