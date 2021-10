Manche. Les pêcheurs pourront pêcher dans les eaux britanniques 

Après 4 ans et demi de négociations, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, ce vendredi 1er janvier 2021. "Il n'y aura pas d'interruption de l'activité pour les pêcheurs de la Manche. Les armements manchois actuellement autorisés à pêcher pourront poursuivre leur travail", a rassuré le préfet du département, Marc Lefèvre. Cette confirmation lui a été donnée, jeudi 31 décembre 2020 après des discussions avec les autorités anglo-normandes de Jersey et Guernesey. Stéphanie Yon-Courtin, députée européenne et membre de la commission de la pêche s'est également exprimée sur le sujet. "Nos pêcheurs devront "rendre" aux Britanniques 25% des quotas d'ici juin 2026, mais ils pourront continuer à pêcher dans les eaux britanniques et la menace d'une Manche coupée en deux a été écartée", précise la députée. Certains interrogations persistent toutefois notamment concernant le sort du Traité de la Baie de Granville qui régit les conditions de pêche dans les eaux des îles Anglo-Normandes. Le secteur de la pêche dans la région compte 2200 pêcheurs.