Seine-Maritime. Près de 18 millions d'euros pour moderniser brigades et commissariats

C'est un coup de pouce financier qui devrait, à terme, améliorer les conditions de travail des policiers et gendarmes de Seine-Maritime et d'accueil des administrés. Dans le cadre du plan France Relance, l'Etat va consacrer 17 824 962 € à des projets de rénovation et de modernisation de l'immobilier des forces de sécurité intérieure dans la Seine-Maritime. Concrètement, ces financements permettront de moderniser des bâtiments administratifs (brigades, commissariats...) ou des logements.

Les premiers travaux devraient être engagés dans "les tous prochains mois", précise la préfecture de Seine-Maritime.