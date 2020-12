Seine-Maritime. Nouvel An : contrôles renforcés, vente d'alcool et de feux d'artifice limitée

En cette nuit de la Saint-Sylvestre sous le régime du couvre-feu, les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés, indique le préfet de Seine-Maritime. Les forces de l'ordre recevront l'appui de gendarmes mobiles, a indiqué mercredi 30 décembre Pierre-André Durand à l'occasion d'une opération de contrôle à Petit-Quevilly, pendant que la sous-préfète du Havre, Vanina Nicoli, assistait à une autre opération sur le parvis de la gare du Havre. "Quelques personnes ont contrevenu à la réglementation en vigueur et se sont vues verbalisées en conséquence", précise la préfecture, qui relève cependant que "la plupart des déplacements dérogatoires lors du couvre-feu s'effectuent avec un justificatif de déplacement en bonne et due forme".

Les forces de l'ordre seront aussi attentives aux "fêtes clandestines". Par ailleurs, des mesures d'interdiction de la vente d'alcool à emporter et sa consommation d'alcool sur la voie publique de 20 heures à 8 heures ou d'interdiction de la vente et l'utilisation de feux d'artifice jusqu'au dimanche 3 janvier ont été prises.