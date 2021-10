Manche. 200 gendarmes et 40 policiers mobilisés le soir du Nouvel an

Ce jeudi 31 décembre au soir, les Manchois fêtent la Saint-Sylvestre. Mais contrairement au réveillon du 24 décembre, un couvre-feu est mis en place de 20 h à 6 h le lendemain matin. Pour le faire respecter, 80 à 200 gendarmes, et 40 policiers effectueront, entre autres missions, des contrôles sur l'ensemble du département, a annoncé la Préfecture. L'amende pour non-respect du couvre-feu est de 135 € et jusqu'à 3 750 € en cas de récidive. Mardi 29 décembre, l'Agence Régionale de Santé invitait à nouveau à la prudence pendant les fêtes. Le taux d'incidence dans la Manche (estimé sur la base du nombre de tests PCR positifs pour 100 000 habitants par semaine), était de 64, soit au-dessus du seuil d'alerte, et de 95,6 pour la Région Normandie.

