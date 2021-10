Seine-Maritime. Rétrospective : retrouvez les événements marquants de 2020

2020 va s'effacer pour laisser place à 2021. Année particulière, marquée par la crise sanitaire qui a occupé le devant de l'actualité.

En Normandie, c'est près de Rouen que le premier cas de Covid-19 a été détecté.

• Normandie. Un premier cas de coronavirus confirmé dans la région

Le 17 mars, la région se confine et évite la saturation de ses hôpitaux. Mais la deuxième vague sera finalement plus forte. Dans la région, la Métropole de Rouen est la première à être concernée par un couvre-feu avant un second confinement.

• Métropole de Rouen. Un couvre-feu de 21h à 6 h à partir de samedi

Avant les fêtes de Noël, le Havre lancera de son côté une grande campagne de dépistage.

• Le Havre. Campagne massive de tests : 43 cas positifs le premier jour

Édouard Philippe de retour au Havre

L'année aura aussi été marquée par les élections municipales. Au Havre, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe fait son grand retour et douche les espoirs de la gauche qui a peiné à se rassembler.

• Le Havre. Édouard Philippe retrouve son écharpe de maire du Havre

À Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, associé aux écologistes prend la tête de la ville, puis de la Métropole.

• Portrait. Qui est Nicolas Mayer-Rossignol, le nouveau maire de Rouen ?

Sur le plan social, la lutte contre la réforme des retraites a été suivie dans la région, jusqu'à ce que le projet de loi soit suspendu face à l'urgence de la crise sanitaire.

• Le Havre. Le port bloqué pendant trois jours

À Rouen, les collectifs citoyens restent mobilisés, un an après l'incendie de Lubrizol, alors que l'enquête peine encore à faire toute la lumière sur les circonstances de l'incendie.

• Rouen. L'incendie de Lubrizol a laissé des traces

Le phénomène est rare : au Havre, une mini-tornade a provoqué des dégâts importants sur les cabanes de plages le 25 septembre.

• [Photos + vidéo] Le Havre. Une mini-tornade s'abat sur la plage, des dégâts importants

À Dieppe, c'était un combat de longue date, désormais gagné. Le pont Colbert est classé aux monuments historiques.

• Dieppe. C'est officiel : le pont Colbert est classé aux Monuments historiques

Pierre Gasly marque l'histoire

Ce n'était pas arrivé depuis 24 ans. Pierre Gasly, le pilote de Formule 1 de Bois-Guillaume, s'impose sur la mythique boucle de Monza en Italie le 6 septembre.

• Formule 1. Pierre Gasly, à jamais dans l'histoire

Son aventure n'est pas encore terminée. Mais elle est déjà belle. Charlie Dalin porte haut les couleurs du Havre sur le Vendée Globe en cette fin d'année.

• Vendée Globe. Le Havrais Charlie Dalin reprend la tête de la course pour Noël