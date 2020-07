Le Havre. Edouard Philippe retrouve son écharpe de maire du Havre

L'élection du maire du Havre a eu lieu ce dimanche 5 juillet dès 10 heures. Sans surprise, Edouard Philippe a été élu en obtenant 47 voix sur 59 inscrits lors du conseil municipal d'installation. Un "soulagement" pour celui qui a démissionné du gouvernement il y a deux jours, remplacé par Jean Castex, prêt à rebâtir un nouveau gouvernement rapidement. Edouard Philippe retrouve son fauteuil de maire de la cité portuaire, qu'il a occupé entre 2010 et 2017. L'ensemble de ses adjoints ont été désignés, à commencer par Jean-Baptiste Gastinne, ex-maire et devenu premier adjoint en charge de l'urbanisme et de l'environnement. Son équipe est composée de dix nouveaux élus et dix anciens. "Les six prochains mois seront consacrés à l'urgence, en accompagnant les plus fragiles et les écoliers" a-t-il déclaré.

Lors du second tour des élections municipales, Edouard Philippe avait remporté 58,93 % des voix, devant Jean-Paul Lecoq. Le premier conseil municipal aura lieu le 10 juillet prochain. "Au boulot !" a-t-il dit en clôture de son allocution.