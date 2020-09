[Photos + vidéo] Le Havre. Une mini-tornade s'abat sur la plage, des dégâts importants

Une mini-tornade s'est abattue sur Le Havre vendredi 25 septembre vers 4 h 45. Le phénomène a été très localisé et sur un laps de temps très court. Il a touché le secteur de la plage. Des dizaines de cabanes de plage ont été soufflées, tout comme quatre restaurants de plage. Les dégâts sont importants mais par chance il n'y a pas eu de blessé.

Les dégâts sont impressionnants. -

Cabanes et restaurants n'ont pas résisté. -

Certaines cabanes sont complètement détruites. -

Pour quatre restaurants de plage, les dégâts sont très importants. -

La mini-tornade aura eu raison de ce restaurant. -

Il faudra certainement beaucoup de jours de réparer les dégâts. -

Le vent a soufflé très fort ce vendredi matin sur la cité Océane et d'autres dégâts sont à constater sur l'ensemble de la ville. De nombreux arbres et branches sont tombés sur la chaussée. Rue Louis Richard, le volet métallique et une baie vitrée d'un concessionnaire automobile ont cédé. Rue d'Iéna, c'est une toiture qui s'est partiellement arrachée.