Portrait. Qui est Nicolas Mayer-Rossignol, le nouveau maire de Rouen ?

Nicolas Mayer-Rossignol deviendra officiellement, le vendredi 3 juillet, maire de Rouen. À 43 ans, il est marié et père de deux filles de 11 et 14 ans.

Son enfance et ses études

Né à Bordeaux, Nicolas Mayer-Rossignol passe les 5 premières années de sa vie à Bamako au Mali, où sa mère est enseignante. Il grandira ensuite à Bordeaux jusqu'au bac, mais explique avoir des liens avec la Normandie par son père, dont il parle peu. Le futur maire de Rouen a suivi des études essentiellement scientifiques, d'abord à l'école Normal Sup' à Paris, dans le domaine des sciences de la vie. Il passe ensuite l'agrégation avant un séjour à l'université de Stanford en Californie. Il devient ensuite ingénieur du corps des mines à Paris.

Vie publique et professionnelle

Nicolas Mayer-Rossignol construit son militantisme autour du groupe Attac et de la "régulation de la mondialisation". Sa vie professionnelle s'articule autour des sciences de la vie, en France, en Allemagne, ou à Bruxelles, au sein des institutions européennes. Il est élu pour la première fois en 2010, comme conseiller régional de Haute-Normandie sur la liste d'Alain Le Vern. En 2013, il prend la présidence de la collectivité. Puis en 2015, il conduit pour la première fois une liste à son nom, face à Hervé Morin : il perd l'élection de quelques voix. C'est alors qu'il est embauché chez Nutriset. En mentors, NMR, comme on l'appelle désormais, cite Pierre Mendès France, François Mitterrand, Jean Jaurès, mais aussi bien sûr Laurent Fabius et même, plus surprenant, Philippe Séguin, dont il ne partage pas les idées mais qui, "sur le plan intellectuel, était intéressant".

Une vie de voyages

Sa vie privée et professionnelle l'a emmené dans de nombreux voyages : États-Unis, Niger, Nigeria, Soudan, Éthiopie, Madagascar, Tanzanie, Kenya, Haïti, Inde, Argentine Pérou, Japon, Laos, Chine, Vietnam et d'autres… "Voyager permet de sortir de sa zone de confort. On voit aussi l'ampleur des inégalités et la chance que l'on peut avoir en France sur certains aspects", dit-il.

Tennisman et guitariste

Pendant ses temps libres, NMR a deux passions. La musique, à travers la guitare qu'il gratte dès qu'il peut, dans tous les styles : "Ça va de Brassens à Nougaro en passant par Guns n'Roses et Django Reinhardt." Et le sport, à travers le tennis, qu'il pratique toujours à bon niveau avec une admiration non dissimulée pour Roger Federer et "sa technique absolument pure complètement dingue". Pour le reste, le futur maire est plus lecture que télé, de la littérature scientifique jusqu'au polar.