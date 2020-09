Formule 1. Pierre Gasly, à jamais dans l'histoire

"Accélère, accélère, oui, il l'a fait !" Les commentaires hurlés par Julien Fébreau, la voix de la Formule 1 en France resteront dans les mémoires autant que le "second poteau Pavard" de Grégoire Margotton en coupe du monde de football, avec les Bleus. Dimanche 6 septembre en Italie, au volant de sa modeste Alpha Tauri, Pierre Gasly est devenu le premier Français depuis 24 ans, 3 mois et 18 jours à remporter un Grand Prix de Formule 1. D'aucuns diront que les faits de course ont joué en sa faveur. Peut-être, oui. Mais pendant les vingt derniers tours, c'est la classe du Rouennais qui a parlé.

D'Anneville-Ambourville à Monza

Au sortir de sa monoplace, c'est d'abord avec son équipe, avec humilité que Pierre-Le-Grand est allé célébrer son immense succès : "Ils ont tellement fait pour moi", a-t-il lâché. Même sur le podium, au moment où La Marseillaise a retenti, main sur le cœur, "c'est incroyable", lisait-on sur ses lèvres. Et puis, il y a ses souvenirs qui sont remontés. Les sacrifices de toute une famille depuis la piste de Karting d'Anneville-Ambourville au début des années 2000 jusqu'à Monza, dimanche dernier. Vingt ans pour l'histoire, 109e pilote au monde à gagner en Grand Prix, 13e Français en 1 026 courses. Des chiffres qui posent la place que prend désormais le nom de Gasly dans l'histoire du sport.