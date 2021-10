Près du Havre. Crise de l'aéronautique : des suppressions de postes à Akka Technologies

La société Akka Technologies a annoncé lundi 28 décembre la mise en œuvre prochaine d'un plan de sauvegarde de l'emploi, face à la crise qui touche l'aéronautique. Les discussions entamées avec les représentants du personnel portent sur la suppression de 900 postes en France, majoritairement en Occitanie. Deux autres sites, dont celui de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre, où travaillent une soixantaine de personnes, pourraient être touchés. "Les catégories d'emplois touchées et le nombre de postes supprimés vont être définis dans le cadre du PSE", indique la direction de la communication de l'entreprise.

Cette décision est liée à la crise que connaît le secteur aéronautique, accentuée par la pandémie. "Il n'y a pas eu de reprise de cette activité, contrairement à d'autres secteurs industriels, et surtout il y a un manque de visibilité et de perspective", poursuit la porte-parole du groupe. A Gonfreville, Akka travaille notamment pour Safran, sur des activités d'ingénierie et de recherches et développement.

Les discussions autour du PSE débuteront à partir du mois de janvier et dureront environ quatre mois.