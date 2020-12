Tempête Bella: 12.000 foyers privés d'électricité en Bretagne et Normandie

"La tempête Bella qui a traversé la Bretagne cette nuit a provoqué des incidents sur le réseau public de distribution électrique et des coupures d'électricité", a annoncé Enedis Bretagne dans un communiqué de presse.

A 9H00, 6.600 foyers étaient touchés en Bretagne, dont 3.000 dans le Finistère, 2.000 dans le Morbihan, 800 en Côtes d'Armor et 800 en Ille-et-Vilaine.

Enedis se dit "mobilisée pour rétablir l'électricité auprès de ces foyers dans les meilleurs délais", avec "près de 400 salariés Enedis et 100 prestataires (élagage, levage, travaux)" sur le terrain, selon le communiqué.

En Normandie, 6.000 foyers sont privés d'électricité selon une porte-parole d'Enedis, qui précise que l'électricité devrait être rétablie chez la "grande majorité" des clients d'ici à dimanche soir.

En Loire-Atlantique, aucune coupure liée à la tempête n'était signalée, selon un porte-parole d'Enedis, qui a fait état d'un "dimanche normal".

La vigilance orange pour vents violents a été levée dimanche matin pour le Finistère et la Manche mais "les rafales peuvent encore atteindre 100 km/h ponctuellement sur la façade Atlantique et un grand quart nord-ouest de la France, et jusqu'à 120 km/h sur la côte, de la Vendée à l'Aquitaine", selon Météo France.