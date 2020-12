Tennis de table (Pro A). Le SPO Rouen se fait peur face à Villeneuve

Pour la dernière rencontre de l'année, mardi 22 décembre, le SPO Rouen Tennis de Table recevait le PPC Villeneuve (Lot-et-Garonne), lanterne rouge du classement.

Il faut croire que les joueurs de Villeneuve étaient venus à Rouen dans le but de conquérir leurs premiers points face à des Coyotes peut-être encore un peu fatigués de leur victoire face à Jura-Morez dimanche dernier.

Pour le premier match, Robert Gardos affronte l'Ukrainien Yehven Pryshchepa n°112 mondial. Un match poussif pour le Rouennais, qui réussit tant bien que mal à prendre le point. Le deuxième match oppose Can Akkuzu au Russe Vassily Lakeev. Là aussi, le Coyote rouennais alterne du bon et moins bon jeu, mais sans succès, donnant le point à Villeneuve. Après la pause, la rencontre fut inédite avec les deux plus jeunes joueurs du championnat, le Rouennais Adrien Rassenfosse (17 ans) affrontait Jules Cavaille (18 ans). Malgré un bon départ, le Rouennais perd pied et laisse filer le point. Villeneuve prend l'avantage. Il faut compter sur le retour de Gardos face à Lakeev pour remettre l'équipe à égalité. Puis, c'est à Akuzzu de finir le travail face à Pryshchepa et donner la victoire au SPO.

Coté classement, cette victoire donne les précieux points pour remonter.

Avec 18 points, le SPO profite également de la défaite de Hennebont face à Saint-Denis pour se hisser à la 2e place.

Prochaine rencontre prévue le 12 janvier 2021 pour les Rouennais face à Pontoise, actuellement 7e du classement avec 14 points (4 victoires et 2 défaites).