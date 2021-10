Près de Rouen. Jet de projectile sur un bus : un jeune de 15 ans en garde à vue

Un bus de la ligne F3 du Réseau Astuce, circulant sur la rue Paul-Eluard à Sotteville-lès-Rouen, a été pris pour cible par un adolescent, mardi 22 décembre. Vers 16 h 30, un projectile a été jeté sur le bus, brisant une vitre.

C'est un peu plus tard, vers 18 heures, qu'un agent du réseau reconnaît l'un des jeunes mis en cause dans ce jet de projectile. Il le retient sur les lieux, au niveau de l'arrêt École Kerville, et prévient les forces de l'ordre.

Interpellé par un équipage de la Brigade anticriminalité, le jeune explique, selon une source policière, "avoir mis un coup de pied dans un caillou" et celui-ci aurait atteint le bus. Âgé de 15 ans et habitant Sotteville-lès-Rouen, l'adolescent a été placé en garde à vue pour dégradation de bien d'utilité publique.