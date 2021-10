Saint-Lô. Pour les fêtes, offrez une chanson à domicile !

Et si, en cette fin d'année, vous faisiez livrer gratuitement une chanson au domicile d'un ami ou d'un parent ? Du mercredi 30 décembre au samedi 2 janvier, la Ville de Saint-Lô fait appel à la chanteuse Hélène Dor pour venir chanter, à la porte, sous un balcon, sous une fenêtre ou dans le jardin des Saint-Loises et des Saint-Lois de 65 ans et plus.

La démarche est simple : il suffit de choisir une chanson dans le catalogue en ligne sur la page d'accueil du site et la page Facebook de la Ville de Saint-Lô. Contactez ensuite le 07 87 36 22 59, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, pour caler un rendez-vous et indiquer la chanson choisie (réservation possible jusqu'au jeudi 24 décembre).

La chanteuse se rendra à l'adresse indiquée et sur le créneau convenu, les 30, 31 décembre 2020 et 2 janvier 2021, de 10 heures à 15 heures et le 1er janvier de 12 h 30 à 17 h 30.

Un beau cadeau à offrir à vos parents ou grands-parents en cette fin d'année 2020.