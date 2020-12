Orne. Les Jeunes agriculteurs défilent pour inciter à manger français

Les Jeunes agriculteurs de l'Orne vont décorer leurs tracteurs et autres engins agricoles mercredi 23 décembre et défileront dans différentes villes du département. Cette parade de Noël vise à divertir, mais aussi à inciter les Ornais à manger français lors des fêtes de fin d'année pour venir en aide au monde agricole pendant la crise sanitaire. Ils seront à Flers, Alençon et Argentan à 17 h 30 et à Bellême à 18 h 15. Un beau cortège que petits et grands pourront admirer dans les rues.