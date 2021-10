Cambodge: essentiel à la vie, le lac Tonlé Sap en péril

France-Monde. Plus vaste zone de pêche en eaux intérieures du monde, le lac Tonlé Sap au Cambodge est en péril: son niveau baisse inexorablement et les stocks de poissons disparaissent en raison du changement climatique et des innombrables barrages en amont sur le fleuve Mékong.