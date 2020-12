Podcast. Yarol Poupaud, la musique dans la peau

Guitare hero sur les plus grandes scènes de France et d'ailleurs. Sa vie de Yarol Poupaud est un résumé de l'histoire de la musique " électrique " de ces 40 dernières années. Elle raconte le Paris " rock " des années 80, dans une famille entourée d'artistes et d'intellectuels. Son enivrante passion pour la musique transpire à chaque page du livre. Plus de 300 pages écrites comme un road trip musical. Prolixe, Yarol Poupaud nous embarque dans ses souvenirs, au milieu des riffs, des légendes et des histoires de copains. Il nous confie ses guitares, ses rencontres, et son équipée inattendue avec Johnny Hallyday.

Le livre d'un amoureux

Si l'on apprend qu'il est " né à huit ans et demi, le jour de la morts d‘Elvis Presley " on comprend qu'il est aussi marqué à vie par sa rencontre avec Johnny. Un livre écrit avec un blouson noir et un cœur en sucre, loin des clichés et de la variété sous vide qui parfois envahie les rayons.

"Electrique" - Yarol Poupaud - Editions PLON - DR