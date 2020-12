Cherbourg-en-Cotentin. Avant les fêtes, la vente de vélos électriques cartonne ! 

Depuis le samedi 28 novembre et l'allègement du confinement, c'est la ruée vers le magasin Citibike, situé au 11 rue Albert Mahieu à Cherbourg et spécialisé dans les vélos à assistance électrique (VAE). "On enregistre 100 à 150 % d'augmentation des ventes par rapport à la même période l'an passé", explique le responsable de la boutique Clément Desmotreux. Là on vend quatre, cinq, six vélos par jour contre un à deux habituellement." Une ascension constatée depuis 2017, avec l'aide de l'Etat de 200 € pour l'achat d'un VAE. "Beaucoup de jeunes se mettent au vélo électrique, pour amener les enfants à l'école, chez la nounou et pour éviter d'acheter une deuxième voiture", constate-t-il. Un investissement plus élevé qu'une traditionnelle bicyclette, "entre 500 et 3 000 €" d'après le gérant. Mais cela n'effraie pas les clients. Certains VAE sont déjà en rupture de stock. "Si vous n'avez pas une idée arrêtée sur une marque, un coloris ou un modèle précis ça peut aller vite, mais sinon il faut parfois attendre de quelques semaines à 12 mois environ", estime Clément Desmotreux qui prévoit d'agrandir les locaux...

En Normandie, l'enseigne Citibike est également présente au Havre et à Caen.