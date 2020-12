[A la télé] Caen. Laurence participe une nouvelle fois à Questions pour un champion

Rendez-vous mardi 29 décembre sur France 3 pour voir Laurence, une Caennaise qui participe au Nouvel An des Champions de Questions pour un Champion, l'émission télé présentée par Samuel Étienne. Laurence a déjà participé plusieurs fois à l'émission, dont celle spéciale Noël l'année dernière. "J'ai dû regarder la première émission à l'époque et je m'étais toujours dit que j'aimerais y participer. C'est toujours un plaisir d'y aller." Pour cette émission, Laurence retrouve d'anciens champions du programme. "Forcément, j'étais plus stressée car je savais que c'était des personnes plus fortes", indique cette pharmacienne de métier. Sa participation est à voir à partir de 18 heures.