Le Havre. Le dépistage massif se poursuit, déjà plus de 12 000 testés

Le dépistage massif de la Covid-19 sur le territoire de la communauté urbaine du Havre se poursuit jusqu'au samedi 19 décembre. L'opération a débuté lundi dernier. L'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie publie des chiffres au quotidien.

Durant les trois premiers jours de l'opération, 12 385 tests ont été réalisés. "Cela représente un volume et un rythme sept fois plus importants qu'en temps normal dans ce territoire", souligne l'ARS, "soit en trois jours l'équivalent de trois semaines de tests sur Le Havre Seine Métropole." Parmi les personnes venues se faire tester gratuitement, 162 se sont révélées positives sur les journées de lundi, mardi et mercredi.

Ces personnes ont pu bénéficier du contact tracing (identification des personnes contacts à risque), d'un appui concret à l'isolement (par des conseils personnalisés) et de la mise en place de services à domicile pour faciliter cet isolement si nécessaire.