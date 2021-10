Calvados. Quelles sont les tendances déco pour les fêtes de fin d'année ?

Il est temps de penser à sa décoration pour les fêtes de fin d'année. Alors, quelles sont les tendances de cette année ? "Le thème nature se dégage particulièrement cette année, indique Pauline Perre responsable du magasin Centrakor à Saint-Contest. L'ambiance chaleureuse des matériaux bruts est à la mode." Fini les paillettes et autre déco trop extravagante, on opte pour des choses naturelles : "Pour sa table par exemple, on peut mettre des petits rondins de bois en guise de sous-assiettes, des pommes de pin, des petites brindilles et branche de sapins. Tout ce qui est beige et marron."

Autre tendance qui se dégage : le bleu et or. "On a tenté cette année, et ça fonctionne très bien. C'est plus festif, je pense que c'est idéal pour le soir du Nouvel an. Ça s'apparente au thème exotique, jungle." Même si ces nouveautés prennent le pas, les traditions plaisent toujours. "Il y a le retour du tartan, le motif par excellence de Noël, et le rouge et or."

Une chose est sûre : désormais, il ne vous reste plus qu'à choisir.