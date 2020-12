Seine-Maritime. Prison ferme pour avoir agressé, volé et séquestré un Rouennais

Le 31 mars 2014, la victime pend la crémaillère dans son nouvel appartement à Rouen et reçoit ses amis. Deux d'entre eux attendent d'être seuls avec la victime pour l'agresser et lui demander le code de sa carte bancaire, ce que la victime refuse. Séquestré toute la nuit chez lui, il s'exécute sous les coups. L'un des prévenus court la ville pour acheter alcool et nourriture tandis que l'autre surveille la victime. Ils la font boire et la menacent du pire. Au matin, ils s'en vont et le plaignant, appelant à l'aide à sa fenêtre, est vu par un voisin qui prévient la police. La victime, durement blessée, décrit ses agresseurs qui sont interpellés. Leur passif judiciaire est chargé de nombreuses condamnations. À l'audience devant le tribunal de Rouen mercredi 16 décembre, la partie civile retient "une violence volontaire". Le ministère public dénonce "la lâcheté" du prévenu, qui persiste à nier les faits. La défense affirme qu'il n'y a "pas de participation active". Kevin Maldelar, 31 ans, est condamné à dix mois de prison ferme et Yacine Rabiai, 43 ans, à quinze mois de détention.