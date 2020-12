Normandie. Autoconfinement : les enfants iront-ils à l'école jeudi et vendredi ?

Le Premier ministre a lâché ce conseil en début de semaine, dans différentes interviews. Les absences des élèves à l'école les jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020 seront tolérées, à condition de prévenir l'établissement.

Jean Castex reprend ainsi à son compte une recommandation du conseil scientifique "d'autoconfinement", une semaine avant les fêtes et les rassemblements familiaux, pour tenter de limiter la propagation de la Covid-19 lors de cette période sensible. Un conseil qui ne sera pas forcément très suivi par les parents d'élèves. "Je mettrai ma fille à l'école, explique Anne-Laure devant un collège de Rouen. Ils ont assez manqué l'école comme ça. Tout ça me paraît incohérent." Même réflexion pour Philippe, un grand-père de 71 ans venu chercher sa petite-fille devant le même collège. "Qu'est-ce que ça va changer deux jours de plus ?", questionne-t-il, assurant que sa famille prendra des précautions particulières pour les fêtes en se faisant tester juste avant.

La communauté éducative dépitée

Du côté des enseignants, l'agacement est palpable. "C'est encore une fois par les médias, à 48 heures de la date concernée, que la FSU et les personnels ont appris les modalités de (dés)organisation de cette fin de semaine", écrit le syndicat majoritaire dans un communiqué. Il estime que cette décision est "une nouvelle marque de mépris pour les personnels" et qu'elle va "créer une rupture d'égalité entre les familles qui auront la possibilité de s'organiser pour garder leurs enfants et celles qui ne le pourront pas".