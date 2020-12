Saint-Pair-sur-Mer. Des cartes postales historiques de la Manche à vendre aux enchères

Avranches, Carentan, Carolles, Vire… Des cartes postales historiques de la Manche qui datent des années 1900 à 1920, issues d'une collection privée, sont en vente jeudi 17 décembre, à 14 heures, à l'hôtel des ventes Rois & Vauprès, à Saint-Pair-sur-Mer ou en ligne. 250 lots et 5 000 cartes postales seront proposés, de 20 à 100 € par lot. "Ces cartes postales ont été éditées en très peu d'exemplaires. Ce sont de rares témoins de ce qu'était, avant, la physionomie de certaines de nos villes que l'on connaît aujourd'hui", explique Mathilde Vauprès, commissaire-priseur. Un instantané de la commune de Gavray, bondée un jour de marché, ou bien la terrasse du casino de Granville animée lors de la fête des fleurs… À l'origine de cette collection, Roger Guerrier, (1927-1994), "vrai Granvillais", passionné par sa région. Plus de 20 ans après sa mort, son fils a retrouvé ces documents et les a apportés à l'hôtel des ventes, qui les a fait expertiser.