Table : Coccina, la pause gourmande de l'Espace du Palais

La terrasse de Coccina, au cœur de l’Espace du Palais, est un rendez-vous incontournable pour cadres et employés du centre-ville. Voyez l’affluence en semaine, à l’heure du midi, si le soleil est au rendez-vous. Il faut dire que ce restaurant moderne offre une carte attractive. Pour un menu du midi, entrée-plat ou plat-dessert, comptez 15,30 €.

Ravioles au saumon

Vous aurez le choix entre une sélection de quatre ou cinq mets et les suggestions du jour. Ce jour-là, sous un beau soleil estival, je choisis les ravioles au saumon. Bon choix. Elles sont parfaitement cuites, fondantes, et servies avec une ratatouille qui ne manque pas de charme, le tout soupoudré, par mes soins, de fin parmesan. C’est assez “classique” mais c’est un succès. A mes côtés, ma voisine a préféré les tagliatelles au saumon et se régale aussi. Petit bémol, toutefois : notre troisième camarade de tablée, qui avait une envie de viande rouge, se retrouve avec une tranche de bœuf de faible qualité. Espérons qu’il ne s’agisse que d’un coup de malchance.

Heureusement, les desserts font l’unanimité. Tarte tatin ou tarte aux abricots, avec de vrais quartiers de fruit frais : la fin du repas est un plaisir. Ajouter à cela un service très “pro”, et Coccina s’impose comme une bonne adresse en cœur de ville.

Pratique. Coccina, 8, allée Eugène-Delacroix (Espace du Palais). Ouvert du lundi au samedi, midi et soir. Tél. 02 35 88 09 68.