Basket (N1M). Caen s'impose de justesse contre Andrézieux

Une semaine après leur victoire contre Kaysersberg, les joueurs de Fabrice Courcier ont continué de rattraper leur calendrier d'avant la suspension des championnats. Opposés à Andrézieux, et ses trois anciens Cébécistes (Gide Noel, Franck Yangue et Brice Pierard), les Normands se sont fait peur en fin de match mardi 15 décembre, mais ont gagné de 3 points (69-66).

Caen remonte ainsi à la 8e place, avec deux matchs encore à rattraper.

Le match

Les Calvadosiens ont bien démarré le match (7-3, 3'), grâce à une forte pression défensive (14-6, 6'). Les Rhodaniens ont alors réagi (14-10, 7'). Mais les Normands ont su accélérer en fin de première période et ont fait le break (23-14, 10').

En deuxième période, les visiteurs se sont rapprochés des Caennais en profitant de leurs fautes d'engagement (28-22, 14'). Le CBC a alors réagi, prenant à nouveau 10 points d'avance (34-24, 17').

Mais avant de rejoindre les vestiaires, les Andréziens ont su profiter de l'indiscipline de leurs hôtes pour revenir à 5 points (37-32, 20').

Des Cébécistes agressifs en défense

À la reprise, les équipiers du capitaine Moïse Diamé ont repris leurs distances (50-36, 25'). Le rapport de force s'est ensuite stabilisé entre les deux équipes (56-46, 28'). Malheureusement, les Bouthéonnais ont fini fort la période (56-52, 30').

D'ailleurs ces derniers ont poursuivi leur effort et ont pris l'avantage (58-60, 33'). Les Normands ont alors réagi, reprenant les devants, bien que l'avance soit infime (64-62, 36'). En fin de match, les Cébécistes ont su maintenir ce petit écart et gagner, grâce à leur solidité et leur solidarité défensive (69-66, 40').

La réaction

La fiche

Caen - Andrézieux-Bouthéon : 69-66 (23-14, 14-18, 19-20, 13-14). Huis clos.

Caen : Départ : Mordi 14, Thibedore 20, Pope 6, Korsantia 6, Diame 10. Banc : Saumont, Wiscart-Goetz 3, Laporal 4, Rigaux 6. Non entrés en jeu : Ingueza-Moussinga, Landry, Nardini. Entr. : Fabrice Courcier.

Andrézieux-Bouthéon : Départ : Malonga 19, Noel 17, Pierard, Green 4, Yangue 3. Banc : Sadiku, Preira 5, Piotrowski, Ballo 8. Entr. : Sébastien Chérasse

Prochain rendez-vous

Les Normands iront défier Besançon (Doubs) samedi 19 décembre à 18 heures, en rattrapage de la première journée de Nationale 1. Les Francs-Comtois sont dixièmes.